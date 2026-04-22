Il Comune ha ottenuto una prima vittoria nel contenzioso riguardante la Rsa Don Meani, con il Consiglio di Stato che ha disposto la sospensione cautelare della sentenza del Tar. La decisione sposta l’attenzione sulla discussione nel merito, prevista per il 2 luglio, mentre il Comune afferma di aver agito nel rispetto delle norme. La vicenda riguarda le modalità di gestione della residenza sanitaria assistenziale e le eventuali irregolarità contestate.

Rsa Don Meani, il Consiglio di Stato ordina la sospensione cautelare della sentenza del Tar e rimanda a una discussione nel merito in programma il 2 luglio. Per l’amministrazione questo è un segnale, seppur parziale e provvisorio, della correttezza della scelte fin qui compiute. La vicenda della Don Meani è lunga e complicata e riguarda il contratto di gestione della struttura sanitaria per anziani, la prima e più antica della città, che si trova in pieno centro ed è attualmente affidata alla Associazione Monte Tabor con un contratto formalmente scaduto nel 2021. Per il rinnovo ventennale della gestione, la Centrale unica della Provincia di Monza e Brianza aveva seguito il percorso del “dialogo competitivo”, fino all’affidamento alla società Gheron.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro legale sulla Rsa Don Meani. Il Comune incassa la prima vittoria: "Riconosciuta la nostra correttezza"

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