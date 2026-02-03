Rsa Don Meani | il Tar annulla la gara il Comune farà ricorso

Il Tar ha annullato l’aggiudicazione della gara per la gestione della Rsa Don Meani. Il Comune di Cesano non si dà per vinto e annuncia che farà ricorso al Consiglio di Stato. L’opposizione, invece, critica la gestione dell’amministrazione e presenta un’interpellanza urgente per chiedere spiegazioni. La situazione resta calda, con i tempi che si allungano.

Annullata dal Tar l’aggiudicazione della nuova gara per la gestione della Rsa Don Meani. Il Comune tira dritto ed è convinto di far valere le proprie ragioni al Consiglio di Stato, dove presenterà ricorso in appello, mentre dell’opposizione, la lista “Con Bosio per Cesano“ presenta un’interpellanza urgente "per denunciare quella che riteniamo una gestione fallimentare da parte della giunta". La vicenda riguarda la gestione della prima casa di riposo di Cesano Maderno, attiva da oltre 60 anni in centro, attualmente affidata all’ Associazione Monte Tabor con un contratto scaduto nel 2021. Da allora, per l’affidamento dei prossimi 20 anni di gestione, è stata attivata una procedura di gara complessa che, dopo aver aperto alla manifestazione d’interesse, raccogliendo 5 aziende candidate, è proseguita con la forma del “dialogo competitivo“, fino all’affidamento alla società Gheron, che già opera a Cesano su un’altra Rsa, al Villaggio Snia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rsa Don Meani: il Tar annulla la gara, il Comune farà ricorso Approfondimenti su Rsa Don Meani Piscine Italcementi, il Tar respinge il ricorso: il Comune può affidare la gara Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso del raggruppamento temporaneo di professionisti Bolina ingegneria ed Esa engineering, confermando che il Comune di Brescia può procedere con l’affidamento della gara per la direzione dei lavori e la sicurezza alle piscine Italcementi. Bologna e il limite a 30 km all’ora, il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimento Il Tar dell'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di due tassisti e ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che stabiliva un limite di 30 kmh nel centro città. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rsa Don Meani Argomenti discussi: Rsa Don Meani: il Tar annulla la gara, il Comune farà ricorso. A Casa Don Guanella, la nostra RSA e Cohousing a Genova Albaro, ogni giorno, le nostre fantastiche animatrici propongono un programma di attività pensato per stimolare la mente, il corpo e, soprattutto, il sorriso dei nostri Ospiti: laboratori artistici e creativi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.