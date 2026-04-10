Bruno Vespa attacca Provenzano sullo scontro Porta a Porta correttezza professionale da prima che nascesse

Durante la puntata di Porta a Porta, Bruno Vespa ha avuto un acceso confronto con un ospite riguardo a una vicenda legata a Provenzano. Vespa ha affermato che la sua correttezza professionale risale a prima di quell’episodio. Dopo il dibattito, il giornalista ha deciso di chiarire la sua posizione, specificando alcuni dettagli riguardanti l’evento e il suo modo di affrontare le questioni affrontate in trasmissione.

Dopo lo scontro tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico, avvenuto nella puntata del 9 aprile di Porta a Porta, il conduttore è intervenuto con una nota per chiarire la sua posizione dopo che i componenti del Pd della Commissione di Vigilanza Rai hanno definito “inaccettabile” la sua reazione. “Già prima che Provenzano nascesse avevo dimostrato quanto dovevo in fatto di correttezza professionale”, le sue parole. Scontro Bruno Vespa Giuseppe Provenzano, la nota del conduttore Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano, cosa è successo a Porta a Porta Scontro Vespa Provenzano, le reazioni Scontro Bruno Vespa Giuseppe Provenzano, la nota del conduttore Come riporta Adnkronos, Bruno Vespa ha pubblicato una nota per chiarire quanto successo nella puntata di Porta a Porta. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bruno Vespa attacca Provenzano sullo scontro Porta a Porta, "correttezza professionale da prima che nascesse" Scontro con Provenzano a Porta a Porta, Vespa: “Da lui più grave delle offese”(Adnkronos) – "Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto dalle origini della par condicio costantemente la sua forse stupida... Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”. Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, stia zitto: ira del Pd, Rai prenda le distanzeIl Pd chiede provvedimenti alla Rai contro Vespa dopo lo scontro col deputato Provenzano a Porta a Porta, FdI replica e provoca i dem ... virgilio.it Bruno Vespa furioso con Provenzano che scherza su sua parzialità: Non glielo consento, stia zittoDurante la puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì sera, Bruno Vespa si è infuriato con Giuseppe Provenzano. Il deputato del Partito Democratico era stato appena ripreso dal conduttore per a ... repubblica.it