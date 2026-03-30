Ossago Lodigiano frontale fra due auto sulla provinciale | conducenti feriti atterra l’elisoccorso

Nella tarda mattinata di oggi, sulla strada provinciale 107 nel territorio di Ossago Lodigiano, si è verificato un incidente tra due veicoli che si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i conducenti feriti con un elicottero ambulanza. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Ossago Lodigiano (Lodi), 30 marzo 2026 – Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi 30 marzo, lungo la strada provinciale 107, nel territorio di Ossago Lodigiano. Due automobili si sono scontrate frontalmente. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, intorno alle 11.45, quando sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari e le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, due uomini, rispettivamente di 67 e 77 anni. Lorenzo Mattia Persiani, chi è lo studente 21enne morto in un incidente in Porsche a Milano L’intervento dei mezzi di soccorso . I vigili del fuoco sono arrivati con un’autopompa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ossago Lodigiano, frontale fra due auto sulla provinciale: conducenti feriti, atterra l’elisoccorso Articoli correlati Frontale sulla provinciale a Tradate, due auto finiscono fuori strada: feriti i conducentiTradate (Varese), 23 gennaio 2026 – Uno scontro frontale fra due auto sulla provinciale, i veicoli che finiscono fuori strada e i conducenti feriti. Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo