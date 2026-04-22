Una decisione del giudice sportivo ha portato alla modifica della classifica di un campionato di calcio, a seguito di una sconfitta a tavolino assegnata a una delle squadre coinvolte. La sentenza ha influito sulla posizione in classifica di più squadre, con ripercussioni sulla corsa al titolo. La vicenda si sta sviluppando nelle ultime ore, con l’effetto di cambiare gli equilibri già stabiliti nel torneo.

Bastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Abbiamo bisogno di.» Infortunio Fofana, segnali positivi da Milanello: il francese ci sarà contro la Juve? Le ultimissime Lotito spiega: «Le norme attuative sono competenza della Federcalcio. Serve un ragionamento a 360» Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Tahirys Dos Santos, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana: il Metz gli firma il primo contratto da professionista Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sconfitta a tavolino, cambia la classifica: titolo a rischio

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