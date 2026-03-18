Coppa d’Africa ribaltata la finale | il Senegal perde a tavolino titolo al Marocco

Il Comitato d’Appello della CAF ha deciso di assegnare la vittoria della finale di Coppa d’Africa al Marocco, dopo aver accolto il ricorso del paese nordafricano. Il Senegal, che aveva vinto sul campo, perde il titolo a tavolino. La decisione riguarda la controversia legata alla partita e modifica il risultato ufficiale del torneo.

Il Senegal non è più campione d’Africa. Il Comitato d’Appello della CAF ha accolto il ricorso del Marocco, ribaltando il risultato della controversa finale di Coppa d’Africa e assegnando la vittoria a tavolino alla nazionale marocchina. La partita era stata segnata da un episodio clamoroso. Al 98° minuto, sul calcio di rigore assegnato al Marocco, la squadra del Senegal aveva deciso di ritirarsi dal campo in segno di protesta. Dopo 16 minuti di interruzione, i giocatori erano rientrati e il rigore era stato battuto da Brahim Díaz, che aveva tentato un cucchiaio, sbagliando la conclusione. La gara era poi proseguita fino ai tempi supplementari, al termine dei quali il Senegal aveva trovato la vittoria festeggiando il titolo continentale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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