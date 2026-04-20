Nella giornata in cui la Folgore Caratese festeggia la promozione in serie C, lo stadio Chinetti è teatro di un'altra partita significativa. Il Milan Futuro perde contro la Varesina, ottenendo la decima sconfitta di questa stagione. La sconfitta mette nuovamente a rischio la posizione in classifica della squadra, che cerca di risollevarsi nelle prossime gare. La partita si conclude con il risultato di una vittoria per la Varesina.

Nella domenica in cui la Folgore Caratese festeggia la meritata promozione in serie C, la vera sorpresa arriva dallo stadio Chinetti, dove il Milan Futuro cede il passo alla Varesina e raccoglie la decima sconfitta stagionale. Superfluo dire che nessuno si aspettava che i rossoneri perdessero contro una squadra invischiata nella lotta playout, a maggior ragione dopo la brillante prova di settimana scorsa contro il Brusaporto, e infatti a dare fastidio è soprattutto il fatto che la classifica si accorcia di nuovo e che la qualificazione ai playoff continua ad essere a rischio. La cronaca del primo tempo. Nel Milan Futuro torna a disposizione Torriani e, infatti, mister Oddo lo ripropone titolare.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, è una sconfitta che mette di nuovo a rischio la classifica

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