Scomparso a 94 anni il filosofo e politico Biagio De Giovanni | aveva insegnato all' Università di Salerno

È scomparso all’età di 94 anni Biagio De Giovanni, noto filosofo e politico italiano. Nel corso della sua carriera ha insegnato presso l’Università di Salerno e ha ricoperto il ruolo di parlamentare. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra colleghi e studenti. La sua attività si è concentrata sia nel campo accademico che in quello istituzionale, lasciando un segno nel panorama culturale e politico italiano.

È morto all'età di 94 anni Biagio De Giovanni, filosofo, ex parlamentare e figura di spicco nel panorama accademico italiano. Il Comune di Napoli ha disposto per domani l'apertura della camera ardente, dalle ore 16, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove a seguire si terrà la cerimonia.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Addio a Biagio De Giovanni. Filosofo, accademico e politico napoletano, aveva 95 anni Leggi anche: Morto Biagio De Giovanni, Napoli dice addio al grande filosofo, accademico e politico Panoramica sull’argomento Addio a Biagio de Giovanni, il filosofo che faceva politicaSi è spento a Napoli a 95 anni. L'intellettuale è stato anche rettore dell'Orientale Il pensiero del filosofo Biagio de Giovanni, scomparso all’età di 94 anni, si apre e si chiude all’insegna di Giamb ... corriere.it Scomparso a 94 anni il filosofo e politico Biagio De Giovanni: aveva insegnato all'Università di SalernoÈ morto all'età di 94 anni Biagio De Giovanni, filosofo, ex parlamentare e figura di spicco nel panorama accademico italiano. Il Comune di Napoli ha disposto per domani l'apertura della camera ardente ... salernotoday.it