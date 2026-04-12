Sciopero delle farmacie lunedì 13 aprile orari dello stop e il motivo della protesta dei farmacisti privati

Lunedì 13 aprile è previsto uno sciopero delle farmacie private. La protesta è stata annunciata dai farmacisti, che hanno deciso di interrompere le attività in quella giornata. Le ragioni della mobilitazione riguardano questioni legate alle condizioni di lavoro e alle normative di settore. La manifestazione coinvolge diverse farmacie che aderiranno all’astensione, determinando un possibile impatto sui servizi disponibili ai cittadini.

È stato fissato per il 13 aprile lo sciopero nazionale delle farmacie private. La mobilitazione coinvolgerà oltre 76 mila lavoratori del settore, ancora in attesa del rinnovo del contratto collettivo scaduto il 31 agosto 2024. La protesta arriva dopo circa diciotto mesi di trattative tra le parti, che non hanno ancora portato a un accordo definitivo. Al centro del confronto restano questioni rilevanti come salari, inquadramento professionale e ruolo delle farmacie nel sistema sanitario territoriale. Sciopero nazionale farmacie private 10 aprile, i motivi Chi ha proclamato lo sciopero del 13 aprile Il cambiamento del ruolo delle farmacie Le...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sciopero delle farmacie lunedì 13 aprile, orari dello stop e il motivo della protesta dei farmacisti privati Sciopero delle farmacie il 13 aprile in Italia, stop di 24 ore: orari e servizi garantitiProtesta dei lavoratori delle farmacie con uno sciopero indetto per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026. Leggi anche: Sciopero farmacisti, lunedì 13 aprile farmacie chiuse 24 ore? Le prestazioni garantite e cosa cambia per i cittadini