Sciopero sanità privata 17 aprile a rischio le visite | i motivi della protesta

Venerdì 17 aprile 2026 si terrà uno sciopero nazionale nel settore della sanità privata. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno annunciato l’adesione alla protesta, evidenziando il blocco dei rinnovi contrattuali come motivo principale. La mobilitazione potrebbe causare cancellazioni o rinvii di visite e prestazioni sanitarie, coinvolgendo strutture e professionisti di tutto il paese. La protesta riguarda principalmente le condizioni di lavoro e i contratti nel settore sanitario privato.

Venerdì 17 aprile 2026 è stato indetto lo sciopero nazionale della sanità privata. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl denunciano il blocco dei rinnovi contrattuali in un settore cruciale per la salute dei cittadini. La mobilitazione coinvolgerà circa 300.000 professionisti, tra medici, infermieri e OSS, pronti a incrociare le braccia per rivendicare tutele adeguate. Oltre allo sciopero è prevista anche una grande manifestazione in Piazza Santi Apostoli a Roma, dalle ore 9:00 alle 13:00. La richiesta è quella di salari dignitosi e del rispetto dei diritti umani e lavorativi in un comparto che genera utili record, ma che non investe nel capitale umano.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero sanità privata 17 aprile, a rischio le visite: i motivi della protesta Notizie correlate Sciopero sanità privata il 17 aprile 2026, stop a visite ed esami in Italia: gli orari e i servizi garantitiPer domani 17 aprile 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale della sanità privata per l’intera giornata: possibili stop a visite ed esami. Leggi anche: Sanità privata e Rsa, il 17 aprile scatta lo sciopero in Veneto Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sanità Privata. I sindacati: Il 17 aprile sarà sciopero; Sanità privata, confermato lo sciopero del 17 aprile; Sanità privata e RSA, il 17 aprile sciopero nazionale. Fp Cgil-Cisl Fp-Uil Fpl Lombardia: Il profitto non deve calpestare la dignità professionale!; Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapere. Sciopero sanità privata il 17 aprile 2026, stop a visite ed esami in Italia: gli orari e i servizi garantitiPer domani 17 aprile 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale della sanità privata per l’intera giornata: possibili stop a visite ed esami ... fanpage.it Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapere ... tg24.sky.it Sanità privata in sciopero il 17 aprile - facebook.com facebook I sindacati hanno confermato lo sciopero dei lavoratori della sanità privata di venerdì 17 aprile, circa 300 mila lavoratori coinvolti #ANSA x.com