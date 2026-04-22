Venerdì 24 aprile 2026 si terrà uno sciopero che potrebbe causare disagi nel trasporto pubblico a Milano. Durante la giornata, potrebbero verificarsi interruzioni o riduzioni di servizio sulla metropolitana delle linee M1, M2, M3, M4 e M5, così come sui mezzi di superficie come autobus e tram. La protesta si svolge nel corso della Design Week, un periodo di grande afflusso di visitatori e cittadini nella città.

Milano, 22 aprile 2026 - In vista una giornata di possibili disagi per chi si sposta in città con i mezzi pubblici di Atm. Per venerdì 24 aprile 2026 l'organizzazione sindacale Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero aziendale che interesserà i lavoratori di ATM. A Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15. Quindi a rischio metropolitane (M1 linea rossa, M2 linea verde, M3 linea gialla, M4 linea blu e M5 linea lilla), bus e tram. Un problema non da poco considerando che siamo nel pieno della Design...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero 24 aprile 2026, a Milano a rischio metro, bus e tram: orari, motivazioni, cosa sapere

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