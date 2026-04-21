FdI Pagani scioglimento del consiglio comunale | la nota di Antonio Mariconda FdI

Il consiglio comunale di Pagani è stato sciolto, una decisione che ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici locali. Antonio Mariconda, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha commentato la situazione sottolineando come tale provvedimento rappresenti un momento complesso per la vita democratica della città e per la comunità. La nota ufficiale di Mariconda esprime il suo rammarico per l’accaduto, senza ulteriori approfondimenti.

Antonio Mariconda, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani, esprime profondo rammarico per lo scioglimento del Consiglio comunale, definendolo “un momento particolarmente difficile per la vita democratica della città e per l’intera comunità”. "Eravamo pronti, commenta Mariconda, a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi (FdI) arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso Giornata del ricordo, Montemaggi (Fdi): "Il silenzio del consiglio comunale non passa inosservato"“Nel giorno in cui l’Italia celebra la Giornata del Ricordo, a Savignano sul Rubicone si è svolto il Consiglio comunale senza alcun riferimento alle... Contenuti di approfondimento Si parla di: Sponde a rischio: la Stura erode la strada, chiuso l'accesso diretto all'oasi La Madonnina. Pagani, ore decisive: il futuro del Comune sul tavolo del GovernoLa città di Pagani vive ore di forte tensione istituzionale, con lo sguardo rivolto a Roma dove, nel pomeriggio, si deciderà il destino dell’amministrazione comunale. agro24.it Sciolti i Comuni di Pagani e Arienzo: decisione del Consiglio dei Ministri per infiltrazioni camorristicheIl Consiglio dei Ministri ha concluso i suoi lavori disponendo lo scioglimento dei Comuni di Pagani e Arienzo per infiltrazioni della criminalità organizzata. Una decisione che, già dalle prime ore ... agro24.it