Elezioni comunali a Cava de’ Tirreni Angri e Pagani Virginia Villani M5S apre al campo largo

Le elezioni comunali si avvicinano nelle tre città della provincia di Salerno. Virginia Villani del M5S ha aperto all’ipotesi di un campo largo, segnalando un cambio di passo rispetto alle posizioni precedenti. Nei tre comuni, i percorsi politici si fanno più concreti e le trattative iniziano a muoversi, con l’obiettivo di coinvolgere più forze in vista delle amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti I percorsi politici avviati ad Angri, Pagani e Cava de’ Tirreni in vista delle prossime elezioni amministrative rappresentano, secondo il Movimento 5 Stelle, un segnale chiaro di rinnovata responsabilità e di apertura al dialogo nei territori della provincia di Salerno. Esperienze diverse, ma accomunate dalla volontà di costruire un’alternativa credibile attraverso il modello del campo largo, già sperimentato con successo alle recenti elezioni regionali in Campania. A sottolinearlo è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, che esprime soddisfazione per le dinamiche in corso e ribadisce la disponibilità del M5S a sostenere ogni progetto politico fondato su valori condivisi e su una visione chiara di governo locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni comunali a Cava de’ Tirreni, Angri e Pagani, Virginia Villani (M5S) apre al campo largo Approfondimenti su Cava de’ Tirreni Angri Pagani Elezioni provinciali, Villani (M5S): "In campo con una lista civica, puntiamo su Molinaro" In vista delle elezioni provinciali del 11 gennaio a Salerno, il Movimento 5 Stelle si presenta con una lista civica, unendo diverse forze politiche e realtà territoriali. Elezioni amministrative a Pagani, Sessa invoca il campo largo: “Per la città serve l’unità di riformisti, progressisti e moderati” In vista delle prossime elezioni amministrative a Pagani, Sessa invita a unire riformisti, progressisti e moderati per un progetto condiviso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cava de’ Tirreni Angri Pagani Argomenti discussi: Voto anticipato a Messina? Controcorrente non aspetta: lista per le Comunali e presentate le adesioni; L’ex presidente di Arismé La Cava e altre cinque new entry in Controcorrente di La Vardera; Elezioni comunali a Messina, La Vardera: Pronti a presentare il nostro progetto; Cade la maggioranza per Mele. Mondaino verso nuove elezioni. Elezioni comunali a Messina, La Vardera: Pronti a presentare il nostro progettoIl movimento di Ismaele La Vardera pronto a giocare anche a Messina la partita delle prossime amministrative . Ieri pomeriggio all'Hotel Royal il progetto ... rtp.gazzettadelsud.it Virginia Villani. . #Meta censura noi ripubblichiamo! Viva la #democrazia... - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.