Per anni, la scienza si è concentrata soprattutto sulle mamme, trascurando i papà. Ora, una nuova analisi dimostra che anche il DNA paterno ha un ruolo importante. La ricerca mostra che il contributo genetico del papà non è più un dettaglio secondario, come si pensava fino a oggi.

Per decenni abbiamo concentrato l’attenzione sulle mamme, bene. Ma anche il papà ha un peso importante dal punto di vista genetico. “Il padre contribuisce con più del 50% del Dna alla prole, in pratica fornisce una mappa dinamica del suo stile di vita e dell’ambiente in cui ha vissuto. Insomma, lo sperma è un messaggero biologico, non solo un corriere genetico”. Parola del genetista dell’Università di Tor Vergata, nonché presidente della Fondazione Giovanni Lorenzini di Milano, Giuseppe Novelli. Insieme a colleghi del calibro di Sergio Pecorelli (Università di Brescia e Fondazione Lorenzini), Roberto Lucchini (Florida International University di Miami e University di Modena and Reggio Emilia) e Luca Lambertin i (Icahn School of Medicine alla Mount Sinai di New York), Novelli firma su ‘Nature Reviews Urology’ un articolo dedicato a questo tema, dal titolo evocativo: ‘Father matters too’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Passa per il Dna la rivincita dei papà trascurati dalla scienza, l’analisi

