Clamorosa scoperta | ricostruito il Dna dei Neanderthal più antichi d’Europa

Un team internazionale coordinato da un ricercatore dell’Università di Bologna ha analizzato otto denti fossili trovati in una grotta polacca, ottenendo per la prima volta il profilo del DNA di alcuni dei più antichi Neanderthal in Europa. La scoperta riguarda campioni provenienti da una zona ricca di reperti archeologici e rappresenta un passo avanti nello studio delle antiche popolazioni umane. I risultati sono stati pubblicati a seguito delle analisi condotte nel Dipartimento di Chimica Giacomo Ciamician.

Un risultato scientifico senza precedenti arriva dall’Università di Bologna: un team internazionale coordinato da Andrea Picin del Dipartimento di Chimica Giacomo Ciamician ha analizzato otto denti fossili ritrovati nella grotta di Stajnia, in Polonia, ricostruendo per la prima volta il profilo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Nel Dna dei sardi un’indizio contro la malaria: la scoperta La scoperta del gene che ostacola la crescita del parassita della malaria apre la strada allo sviluppo di nuovi farmaci. Dagli antichi egizi agli scacchi. La firma dei più grandi creativi nella storia dei giochi da tavoloDai primi giochi trovati nelle tombe egizie agli immortali scacchi, domino e tombola, passando per il Risiko, il Monopoli e tantissimi altri: la...