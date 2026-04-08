Vitae il progetto ideato dalla stilista e direttrice creativa Vanessa Foglia

Un nuovo progetto prende forma con l’obiettivo di esplorare come l’abbigliamento possa raccontare storie e identità diverse. Ideato dalla stilista e direttrice creativa, il progetto si concentra sulla rappresentazione di corpi e narrazioni variegate, mettendo in luce come la moda possa diventare un mezzo di espressione umana. La presentazione si svolge a Roma, coinvolgendo modelli e creativi in un percorso che unisce design e storytelling.

ROMA – Corpi diversi, storie diverse, identità che emergono attraverso l’abito. Un racconto vivo, dove la moda diventa linguaggio umano. “Vitae” è il progetto ideato dalla stilista, designer e direttrice creativa Vanessa Foglia, pensato come esperienza immersiva in cui ogni presenza entra nella narrazione. La passerella si trasforma in uno spazio simbolico: identità al centro, espressione autentica, connessione reale. L’evento si terrà sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:30, presso il Precise House Mantegna Roma, in via Andrea Mantegna 130, accompagnato da una cena di gala Black Tie. Al centro del progetto, una visione precisa: l’abito come strumento di dignità, identità e possibilità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Vitae”, il progetto ideato dalla stilista e direttrice creativa Vanessa Foglia Leggi anche: Maria Grazia Chiuri, che con Pierpaolo Piccioli fu direttrice creativa del marchio Valentino, alla camera ardente dello stilista Leggi anche: Maria Grazia Chiuri torna in Fendi come direttrice creativa