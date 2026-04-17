Nasce Q-Sud asse Napoli-Bologna-Salerno per il primo computer quantistico europeo delocalizzato

È stato annunciato il lancio di Q-Sud, un progetto che prevede la creazione del primo computer quantistico europeo con nodi distribuiti tra le città di Napoli, Salerno e Bologna. La rete si compone di tre punti collegati tra loro, e si tratta di una realizzazione senza precedenti nel panorama tecnologico europeo. La collaborazione coinvolge diverse istituzioni e aziende che lavorano insieme per sviluppare questa infrastruttura.

Nasce Q-Sud, il primo computer quantistico europeo delocalizzato, con nodi distribuiti tra Napoli, Salerno e Bologna. Il progetto, del valore di circa 20 milioni di euro, è stato annunciato dal coordinatore scientifico del National quantum science and technology institute (Nqsti), Fabio Beltram, durante il terzo congresso nazionale dell’istituto in corso a Napoli. Un’infrastruttura quantistica distribuita. Q-Sud rappresenta un passo avanti significativo nello sviluppo delle tecnologie quantistiche in Italia e in Europa. Il progetto collegherà i computer quantistici presenti a Napoli e Salerno con il Cineca di Bologna, dove sono ospitati alcuni dei principali supercomputer italiani, tra cui Leonardo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Germania avvia Euro-Q-Exa: primo computer quantistico europeo per ricerca e sovranità tecnologica.Germania e Quantum Leap: Il Primo Computer Quantistico Europeo Entra in Funzione Monaco di Baviera ha segnato un punto di svolta nella corsa europea... Napoli, la Federico II presenta il nuovo processore a 64 qubit del computer quantistico ?Partenope?In una nota l'università Federico II spiega che «dopo l’inaugurazione nella primavera del 2024, “Partenope”, il primo computer quantistico pubblico...