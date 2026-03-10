Napoli la Federico II presenta il nuovo processore a 64 qubit del computer quantistico ?Partenope?
L'università Federico II di Napoli ha annunciato che, dopo l'inaugurazione prevista per la primavera del 2024, sarà operativo il primo computer quantistico pubblico in Italia, chiamato Partenope. Si tratta di un processore a 64 qubit che rappresenta un passo importante nel settore della tecnologia quantistica nel paese. La presentazione ufficiale avverrà nelle prossime settimane.
In una nota l'università Federico II spiega che «dopo l’inaugurazione nella primavera del 2024, “Partenope”, il primo computer quantistico pubblico italiano basato su tecnologia superconduttiva, punta oggi a raggiungere territori inesplorati della computazione quantistica grazie all’installazione di un processore più potente, portando il computo complessivo dei qubit a disposizione del sistema dai 25 iniziali a 64». «Il Calcolatore, realizzato dal gruppo di Tecnologie Quantistiche Superconduttive dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e finanziato dall’ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data e Quantum Computing,... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
