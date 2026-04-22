Sci Friuli | 190 milioni per gli impianti tra scommesse e crisi climatica

La giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato uno stanziamento di 190 milioni di euro destinato agli impianti sciistici, con un intervento che copre il triennio 2025-2027. La decisione ha suscitato dibattiti tra le parti coinvolte, soprattutto in relazione alle risorse destinate a settori come le scommesse e alle preoccupazioni legate alla crisi climatica. La misura è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali della regione.

La gestione del comparto montano in Friuli-Venezia Giulia è diventata il centro di un acceso confronto dopo che la giunta regionale ha stanziato 190 milioni di euro per sostenere gli impianti sciistici nel periodo che va dal 2025 al 2027. Mentre l’amministrazione difende la scelta come un volano per l’occupazione e il turismo, le opposizioni denunciano una spesa pubblica sconsiderata su un settore minacciato dal clima. Numeri in crescita contro il rischio climatico: lo scontro sui dati economici. Il dibattito si è infiammato quando il gruppo del Patto ha messo in discussione la strategia regionale, parlando di risorse dissipate in un modello produttivo destinato a scomparire.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sci Friuli: 190 milioni per gli impianti tra scommesse e crisi climatica Notizie correlate La neve che non c'è, gli impianti che chiudono: viaggio nella crisi dello sci brescianoAlla fine di febbraio, Federalberghi stimava che il turismo avrebbe chiuso i primi tre mesi dell'anno con il giro d'affari di 6,7 miliardi di euro e... Stagione dello sci da 10 milioni di passaggi in Friuli Venezia GiuliaBini: “Tutti i numeri sono di segno positivo, a riprova di un sistema che funziona.