La neve che non c' è gli impianti che chiudono | viaggio nella crisi dello sci bresciano

Quest'inverno in provincia di Brescia si è verificata una riduzione della presenza di neve naturale e molti impianti di risalita sono stati chiusi. Secondo le stime di Federalberghi, nel primo trimestre dell'anno il settore turistico legato alla montagna avrebbe generato circa 6,7 miliardi di euro, con oltre 9 milioni di italiani che hanno trascorso le vacanze sulla neve. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra operatori e clienti, mentre le condizioni climatiche continuano a influenzare le attività sulla neve.

Alla fine di febbraio, Federalberghi stimava che il turismo avrebbe chiuso i primi tre mesi dell'anno con il giro d'affari di 6,7 miliardi di euro e oltre 9 milioni di italiani in vacanza sulla neve. "Un'ottima annata anche per Brescia", aveva rilanciato in una nota Alessandro Fantini, presidente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

A Gambarie torna la neve e anche lo sci: orari, impianti aperti e tutto quello che c’è da sapereOggi, sabato 28 marzo, aprono gli impianti Azzurra e Telese intermedia a Gambarie, con orario 8:30–15:30.

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Temi più discussi: Ci sarà da scavare per liberare pannelli solari, finestre e porte. Rifugi sommersi in Appennino, chi vive la montagna tutto l'anno è rimasto senza parole: In quarant'anni non ho mai visto tanta neve; Ponte del 1° Maggio e oltre: dove la stagione dello sci non finisce mai; L’anno perfetto della neve: piste piene e record di presenze: Il doppio dell’anno scorso; Pasqua sugli sci sui Sibillini: Avanti fin quando ci sarà neve.

La neve che non c'è, gli impianti che chiudono: viaggio nella crisi dello sci brescianoTra impianti dismessi, innevamento artificiale, costi energetici e idrici altissimi, la montagna cambia volto: ma il modello dello sci è davvero destinato a sopravvivere? Viaggio tra le stazioni sciis ... bresciatoday.it

Oltre 2 metri di neve, impianti e strade chiuse alla MaiellettaChiuse strade e impianti nel comprensorio della Maielletta dopo le nevicate dei giorni scorsi. La coltre bianca supera i due metri ed è arrivata addirittura a circa 3 metri al rifugio Pomilio. Nel wee ... rainews.it

Mattarella a Praga sotto la neve, l'entusiasmo degli studenti italiani. Tra inno e selfie, l'incontro casuale con un gruppo di Caltanissetta. #ANSA - facebook.com facebook

Tra fiori che sbocciano e neve che resiste, il Lago Scaffaiolo diventa il confine sottile dove la primavera sfiora l’inverno. Le meraviglie del nostro Appennino Modenese x.com