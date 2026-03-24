Stagione dello sci da 10 milioni di passaggi in Friuli Venezia Giulia

La stagione sciistica in Friuli Venezia Giulia ha superato i 10 milioni di passaggi sui comprensori, confermando una tendenza di crescita continua. Anche nel periodo 2025-2026, le presenze sono state superiori rispetto alle annate precedenti, secondo i dati raccolti dalle autorità locali. La regione ha mantenuto il trend positivo degli ultimi anni, con un aumento costante delle presenze sulle piste.

Bini: “Tutti i numeri sono di segno positivo, a riprova di un sistema che funziona. Anche sotto il profilo del gradimento, gli sciatori segnalano l'eccellenza delle nostre piste” “Il Friuli Venezia Giulia sta continuando a inanellare stagioni turistiche invernali da record e anche nel 2025-2026 la crescita continua. Registriamo oltre 960mila primi ingressi, un più 6,3 per cento di sciatori sulle piste, più 5 per cento di incassi, più 5 per cento di ticket venduti e il superamento, per la prima volta, dei 10 milioni di passaggi: sono numeri sbalorditivi che confermano la bontà della strategia pluriennale adottata dall'Amministrazione regionale e del lavoro portato avanti da PromoTurismoFvg”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Coppa del mondo di sci, Bini: “Grande visibilità al Friuli Venezia Giulia”L'assessore regionale al Turismo si è complimentato con organizzatori e volontari. Boom digitale in Friuli Venezia Giulia: 2,5 milioni investiti per formare 50mila personeIl Friuli Venezia Giulia si conferma tra le regioni più performanti a livello nazionale nel percorso di facilitazione digitale. Aggiornamenti e notizie su Friuli Venezia Giulia Temi più discussi: Parte la stagione dello sci in Friuli, la promessa: impianti anche con la zona arancione; Sella Nevea - Bollettino Neve & Sci; Ancora neve perfetta a Pramollo, la stagione dello sci continua fino al 12 aprile mentre le presenze negli hotel crescono di quasi il 3% rispetto all’inverno 2024/25 | NordestNews; Billiani, Madon, Lipizer e Dagri campioni regionali Ragazzi/Allievi di slalom. Turismo invernale da record in Friuli Venezia Giulia: numeri mai vistiFriuli Venezia Giulia, stagione sci da record: oltre 960mila ingressi e più di 10 milioni di passaggi. nordest24.it Stagione sciistica da record in Friuli Venezia GiuliaNel corso della stagione registrati 10 milioni di passaggi ma in quella 2026-2027 potrebbe arrivare una sorpresa poco piacevole ... ilsole24ore.com Secondo il sondaggista di IXE' il SI' in Friuli Venezia Giulia è un segno di sostegno alla maggioranza di centrodestra x.com Il Friuli Venezia Giulia vola in Nazionale U15 di softball grazie a Giorgia Gaetani e Sara Furlanut dello Stars Ronchi Softball. Vedere le nostre giovani atlete raggiungere traguardi così prestigiosi ci riempie di felicità e ricorda quanto lo sport sia una scuola - facebook.com facebook