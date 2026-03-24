Stagione dello sci da 10 milioni di passaggi in Friuli Venezia Giulia

Da udinetoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione sciistica in Friuli Venezia Giulia ha superato i 10 milioni di passaggi sui comprensori, confermando una tendenza di crescita continua. Anche nel periodo 2025-2026, le presenze sono state superiori rispetto alle annate precedenti, secondo i dati raccolti dalle autorità locali. La regione ha mantenuto il trend positivo degli ultimi anni, con un aumento costante delle presenze sulle piste.

Bini: “Tutti i numeri sono di segno positivo, a riprova di un sistema che funziona. Anche sotto il profilo del gradimento, gli sciatori segnalano l'eccellenza delle nostre piste” “Il Friuli Venezia Giulia sta continuando a inanellare stagioni turistiche invernali da record e anche nel 2025-2026 la crescita continua. Registriamo oltre 960mila primi ingressi, un più 6,3 per cento di sciatori sulle piste, più 5 per cento di incassi, più 5 per cento di ticket venduti e il superamento, per la prima volta, dei 10 milioni di passaggi: sono numeri sbalorditivi che confermano la bontà della strategia pluriennale adottata dall'Amministrazione regionale e del lavoro portato avanti da PromoTurismoFvg”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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