La segretaria nazionale del Partito Democratico ha nuovamente criticato Fratelli d’Italia e la delegazione parlamentare per la visita al centro di prima accoglienza in Albania, definendo l’operazione fallimentare. La sua affermazione è contenuta in un video di circa tre minuti. Tuttavia, i dati ufficiali relativi alle attività e ai risultati della visita sembrano contraddirla. La vicenda ha suscitato reazioni tra le diverse forze politiche coinvolte.

Elly Schlein ci ricasca. In un video di quasi tre minuti, la segretaria nazionale del Pd attacca Fratelli d’Italia e la delegazione parlamentare per la visita al centro di prima accoglienza in Albania, definendo l’operazione fallimentare. Mai dati la smentiscono clamorosamente. Le parole di Schlein. Nel video, Schlein definisce “fallimentare “l’operazione in Albania. Dicendo che, al posto di 35mila persone, ne ha accolte solo meno di seicento. Cita le sentenze della magistratura che hanno definito “poco sicuri” alcuni Paesi per il rimpatrio degli immigrati trasferiti a Tirana. Insomma, una liturgia già trita e ritrita, condita dalla solita demagogia di circostanza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schlein ci ricasca, attacca Fdi per la visita in Albania: “Operazione fallimentare”. Ma i dati la smentiscono (video)

Notizie correlate

Nei centri migranti in Albania ci sono 80 persone, per FdI è un successo: ma ne promettevano 36mila all’annoIl centro migranti di Gjader, in Albania, è "a pieno regime" perché "la capienza è circa di 96 posti e ci sono 82 trattenuti".

La Salis trollante attacca la Lega: “Quattro gatti in piazza”, ma le immagini la smentisconoDall’occupazione abusiva delle case popolari a quella del feed di un partito diverso dal proprio, è un attimo.

Aggiornamenti e dibattiti

Schlein fa quadrato, ferma condanna per l'attacco a MeloniIl capogruppo Cinquestelle Riccardo Ricciardi ha portato la solidarietà del Movimento all'istituzione presidenza del Consiglio più che a Meloni, perché se per anni sei prona a Trump fino a ... ansa.it

Trump contro Meloni, le reazioni. Schlein: Ferma condanna per attacco alla premierDopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, sono molte le reazioni del mondo politico italiano. In testa gli esponenti dell’opposizione. Elly Schlein ha preso la parola nell'Aula di Montecitorio ... repubblica.it