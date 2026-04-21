Nei centri migranti in Albania ci sono 80 persone per FdI è un successo | ma ne promettevano 36mila all'anno

Il centro migranti di Gjader, in Albania, è "a pieno regime" perché "la capienza è circa di 96 posti e ci sono 82 trattenuti". Lo ha detto Sara Kelany, deputata di FdI, celebrando i risultati del governo dopo una visita ai centri. Nel 2023, però, Giorgia Meloni disse che i centri avrebbero ospitato "inizialmente" fino a 36mila persone l'anno. Finora, da aprile 2025, sono state 536 in tutto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il mio viaggio in Albania. Louis Prima · Che La Luna. Dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano Appena arrivato in Albania ORMAI 8 ANNI FA! Facevo IDENTICO così. Entravo al bar, diretto al bancone, ordinavo a gesti un caffè e l’acqua, prendev facebook

A @SkyTG24, parlando dei centri in Albania, Procaccini dice che a partire da giugno - quando diventerà operativo il Patto europeo per la migrazione e l'asilo - non ci si potrà più appellare alla prevalenza del diritto europeo su quello nazionale in materia di mi x.com