La Salis trollante attacca la Lega | Quattro gatti in piazza ma le immagini la smentiscono
Un episodio recente ha visto un esponente della Salis trollante criticare la presenza di sostenitori di un partito avversario, definendoli
Dall’occupazione abusiva delle case popolari a quella del di un partito diverso dal proprio, è un attimo. In entrambi i casi però, l’intrusione ha un obiettivo che ha ben poco a che vedere con gli interessi collettivi o con la nobilità della causa per la quale si agisce. Anzi, l’interesse è esclusivamente solo e soltanto per l’occupante – trollante. La protagonista è sempre lei, l’eurodeputata di AVS Ilaria Salis che ieri pomeriggio si è messa a trollare la manifestazione “Padroni a casa nostra”, organizzata dalla Lega a Milano. La Salis ha pubblicato alle 17.31 la foto della piazza, molto probabilmente scattata qualche ora prima che l’evento iniziasse, scrivendo nel post: “quattro gatti in piazza Duomo a #Milano per la manifestazione della Lega e i “Patrioti” europei sulla remigrazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie correlate
Salis ci attacca ma non chiarisce. "La residenza non implica nulla"Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin erano residenti nella stessa casa a Milano.
Leggi anche: Lega in piazza contro la Ue. Ma la sinistra vuole zittirla
Aggiornamenti e contenuti dedicati
La Salis trollante attacca la Lega: Quattro gatti in piazza, ma le immagini la smentisconoPost provocatori e selfie contro la remigrazione: l’eurodeputata accende lo scontro sui social durante la manifestazione di Milano, tra polemiche e accuse di narrazione distorta ... ilgiornale.it
Genova, un altro ragazzino accoltellato. E la Salis attacca il governoUna nuova violenza tra minorenni, un altro accoltellamento in una settimana. Sono giorni di preoccupazione a Genova, dopo che nella notte tra sabato e domenica un 16enne è stato colpito con un ... ilgiornale.it