Un episodio recente ha visto un esponente della Salis trollante criticare la presenza di sostenitori di un partito avversario, definendoli

Dall’occupazione abusiva delle case popolari a quella del di un partito diverso dal proprio, è un attimo. In entrambi i casi però, l’intrusione ha un obiettivo che ha ben poco a che vedere con gli interessi collettivi o con la nobilità della causa per la quale si agisce. Anzi, l’interesse è esclusivamente solo e soltanto per l’occupante – trollante. La protagonista è sempre lei, l’eurodeputata di AVS Ilaria Salis che ieri pomeriggio si è messa a trollare la manifestazione “Padroni a casa nostra”, organizzata dalla Lega a Milano. La Salis ha pubblicato alle 17.31 la foto della piazza, molto probabilmente scattata qualche ora prima che l’evento iniziasse, scrivendo nel post: “quattro gatti in piazza Duomo a #Milano per la manifestazione della Lega e i “Patrioti” europei sulla remigrazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Salis trollante attacca la Lega: “Quattro gatti in piazza”, ma le immagini la smentiscono

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