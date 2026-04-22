Scemo mica sei a casa tua | che litigio tra Fatic e un tifoso a Roma

Durante un incontro del torneo Challenger di Roma, si è verificato un episodio di tensione tra il giocatore Nerman Fatic e alcuni spettatori. Dopo aver concesso una palla break all’avversario, Fatic ha colpito una pallina fuori dal campo, scatenando le proteste del pubblico. In quel momento, un tifoso ha rivolto parole offensive al giocatore, che ha risposto con un commento diretto. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti.

Attimi di tensione durante un match del Challenger di Roma, quando Nerman Fatic, dopo aver concesso una palla break all'avversario Tseng Chun-hsin, ha scagliato una pallina fuori dal campo, prendendosi gli insulti del pubblico. Necessario anche l'intervento del giudice di sedia per placare il nervosismo del bosniaco, che era andato faccia a faccia con uno spettatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Scemo, mica sei a casa tua": che litigio tra Fatic e un tifoso a Roma Notizie correlate Nerman Fatic litiga con un tifoso al Challenger di Roma: parla bene l’italiano, ha capito tuttoUno spettatore ha litigato con Fatic, durante la partita Tseng nel torneo Challenger di Roma. Leggi anche: Lega ed estrema destra in Duomo, "scemo scemo" a Sala. Scontri e fumogeni in via Mascagni