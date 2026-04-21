Nerman Fatic litiga con un tifoso al Challenger di Roma | parla bene l'italiano ha capito tutto

Durante un match al Challenger di Roma, il tennista bosniaco Nerman Fatic si è trovato coinvolto in un alterco con uno spettatore. L’incidente è avvenuto durante la partita tra Fatic e Tseng, quando un tifoso ha pronunciato parole dure nei confronti del giocatore. Fatic ha risposto e ha dimostrato di aver compreso le parole del tifoso, parlando bene l’italiano. Nessun altro dettaglio sull’accaduto è stato reso pubblico.

Uno spettatore ha litigato con Fatic, durante la partita Tseng nel torneo Challenger di Roma. Quel tifoso aveva detto parole dure che il tennista bosniaco aveva capito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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