In auto con 330 grammi di cocaina sotto il sedile | revocata la misura cautelare

La polizia di Benevento ha revocato la misura cautelare a un uomo arrestato lo scorso novembre. Era stato trovato con 330 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile di un’auto a noleggio, insieme a un altro uomo di 61 anni. Si trovavano probabilmente rientrando da Napoli, quando sono stati fermati e trovati in possesso della droga. Ora, il procedimento giudiziario prosegue, mentre l’uomo torna in libertà.

Era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Benevento nel novembre dello scorso anno insieme ad un 61enne, trovati in possesso di 330 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile di un'auto a noleggio, mentre rientravano probabilmente da Napoli. Ora, Ciro Immobile, 28 anni, ha ottenuto la revoca della misura cautelare dell'obbligo di firma. Immobilie era sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dopo che, in estate, il Riesame di Napoli aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e successivamente con l'obbligo di firma.

