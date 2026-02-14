Cocaina nascosta sotto il sedile dell' auto | conducente in manette

Venerdì, la Polizia di Ravenna ha arrestato un uomo perché nascondeva cocaina sotto il sedile dell’auto. La droga, trovata durante un normale controllo, aveva un peso di diversi grammi e sembrava pronta per essere spacciata in città. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in via Cesare Battisti, dove i agenti hanno deciso di controllare la vettura.

La Polizia di Stato di Ravenna ha messo a segno un duro colpo al fenomeno illegale dello spaccio di sostanze stupefacenti Venerdì la Polizia di Stato di Ravenna ha messo a segno un duro colpo al fenomeno illegale dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un mirato servizio di controllo del territorio nel comune di Russi, gli operatori della squadra mobile hanno intercettato un 52enne italiano mentre si trovava da solo alla guida della propria auto. L'ispezione del veicolo ha rivelato l'efficacia del fiuto degli agenti: abilmente nascosto sotto il sedile del conducente è stato infatti rinvenuto un involucro contenente circa 252 grammi di cocaina.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Droga nascosta in uno zaino sotto il sedile dell'auto: arrestate due donne Recentemente, la polizia ha arrestato due donne sorprese con droga nascosta in uno zaino sotto il sedile dell’auto. Droga nascosta sotto al sedile dell’auto: corrieri bloccati a Casalnuovo con 7 chili Due uomini della provincia di Salerno sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Casalnuovo, con l’accusa di trasporto e detenzione di circa 7 chili di droga nascosta sotto al sedile dell’auto. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La droga che viaggia con le calamite sotto le auto; Maxi sequestro di droga e armi nel Bolognese: due arresti | VIDEO; Cocaina nascosta in una lockbox: la polizia locale pizzica due pusher; Cocaina nascosta negli alloggi della Caritas, arrestato un uomo. Sotto il sedile dell’auto nascondeva due etti e mezzo di cocaina: arrestato un 52enneDurante un mirato servizio di controllo nel comune di Russi, i poliziotti della Squadra Mobile hanno intercettato un 52enne italiano mentre si trovava da ... ravennaedintorni.it Cocaina dal Napoletano a Foggia, il caso del carico da 1,5 chili: condanna in Appello per un 24enneColpevolezza confermata ma pena ridotta di due anni per Ciro Campanile, ventiquattrenne foggiano arrestato il 9 ottobre 2024 alla barriera ... immediato.net Gli agenti della Polizia stradale di Casale sud (Alessandria) arrestano sulla A26 un 34enne con oltre 10 chili di cocaina nascosta sotto il sedile passeggero della sua auto. Sequestrati 4500 euro in contanti, auto, telefoni e stupefacente #13febbraio x.com #CasaldiPrimcipe- Cocaina nascosta in auto, arrestato 48enne durante un controllo Servizio di #FlaviooCerbone #NanoTG #NanoTV facebook