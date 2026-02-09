San Vittore del Lazio in auto con jammer e arnesi da scasso | bloccata la banda in trasferta

I Carabinieri di Cervaro hanno intercettato una vettura con a bordo tre persone sospette, trovandole in possesso di jammer e arnesi da scasso. L’intervento si è svolto mercoledì sera a San Vittore del Lazio, dove la banda in trasferta stava forse preparando un furto. La loro auto è stata fermata e i militari hanno sequestrato gli attrezzi, evitando che si commettesse un colpo nel cassinate. Quattro uomini sono stati portati in caserma e ora rischiano di finire nei guai con l’accusa di

Un intervento preventivo che ha quasi certamente sventato l'ennesimo raid predatorio nel Cassinate. È questo il bilancio dell'operazione condotta nella serata di mercoledì 4 febbraio dai Carabinieri della Stazione di Cervaro, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su San Vittore del Lazio San Vittore del Lazio. Colpo ai reati predatori. Jammer e arnesi da scasso pronti all’uso. I Carabinieri fermano nel Cassinate un terzetto sospetto I Carabinieri di San Vittore del Lazio hanno intercettato e fermato un trio sospetto nel Cassinate. In trasferta con un'auto a noleggio: scoperti con arnesi da scasso e spray al peperoncino Durante un controllo a Gaeta, i carabinieri hanno fermato un'auto a noleggio con a bordo quattro persone trovate in possesso di strumenti da scasso e spray al peperoncino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Vittore del Lazio Argomenti discussi: Acea potenzia il termovalorizzatore di San Vittore per 74 milioni; Termovalorizzatore San Vittore, il caso della Quarta Linea al Consiglio di Stato: ecco perché il TAR non ha deciso; Tentata violenza privata, la sindaca Nadia Bucci rinviata a giudizio; Stipendi, in Ciociaria le donne restano il… sesso debole. San Vittore del Lazio, tre fermati con jammer e attrezzi da scassUn intervento tempestivo che potrebbe aver evitato l’ennesimo raid criminale in un territorio già duramente colpito dai reati ... ilpuntoamezzogiorno.it In auto con jammer e kit da furto. Denunciati tre georgianiPer tutti e tre è stato avviato il procedimento per l’emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio ... ciociariaoggi.it L'immobiliarista era stato condannato a 7 anni per bancarotta fraudolenta nel 2022 ed estradato dagli Emirati Arabi nel 2024. Stava scontando la pena a San Vittore, dove era stato da poco trasferito dal carcere di Viterbo https://shorturl.at/Pt1dC facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.