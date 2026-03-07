Jazz & Wine musica e degustazione

CERTALDO Il sipario del teatro Regina Margherita torna ad aprirsi su " Jazz & Wine ", la rassegna che unisce l’ascolto di musica di qualità a un’esperienza di degustazione enologica. L’appuntamento è per stasera alle 21.30 con il concerto jazz di ‘ Spinetti Cantini Canelli Trio ’, organizzato grazie all’ormai consolidata collaborazione con Music Pool. Sul palcoscenico saliranno Ferruccio Spinetti (nella foto) al contrabbasso, Stefano Cocco Cantini al sassofono e Jole Canelli alla voce. Il progetto nasce dall’incontro di tre personalità musicali complementari: la solidità e l’invenzione melodica del contrabbasso di Spinetti, il suono inconfondibile e lirica del sax soprano di Cantini, e la sensibilità vocale di Canelli, capace di intrecciare armonie raffinate con una sorprendente freschezza interpretativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sant'Andrea di Conza si prepara ad accogliere l'evento più atteso del cartellone invernale: Jazz&Wine, rassegna organizzata dall'Associazione...

