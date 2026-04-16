Filippo A Delogu & Jazz Russell in concerto al Charity Café

Al Charity Café si sono tenuti recentemente due concerti con Filippo A. Delogu e Jazz Russell. Durante l’evento, il sassofonista Dexter Gordon ha affermato che conoscere bene il testo di un brano permette di comprenderne appieno la composizione. La serata ha visto esibirsi i due artisti davanti a un pubblico interessato alla musica dal vivo. L’atmosfera è stata animata dall’interpretazione dei musicisti e dall’interazione con gli spettatori.

Il sassofonista Dexter Gordon era solito dire: “Solo Quando conosci il testo di un brano, ne capisci a fondo la composizione”. Il chitarrista Filippo Delogu interpreta standards scelti, partendo dai testi: con una intenzione vocale nel solco della tradizione dei musicisti che si sono prestati al.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mary Horan jazz trio: early concert al Charity Café Leggi anche: The Relay in concerto al Charity Café