Scarafaggi in mezzo a corsie e scaffali | chiuso supermercato

Da diversi giorni, il supermercato Conad di Gussago è stato chiuso senza preavviso, suscitando voci tra i clienti e i residenti del paese. La chiusura è avvenuta dopo che sono stati segnalati presenza di scarafaggi tra le corsie e sugli scaffali. La serranda del negozio rimane abbassata da fine settimana, impedendo l'accesso ai clienti e sollevando domande sulla causa dell'interruzione.

In paese le voci si rincorrevano già da diversi giorni, almeno dalla fine della scorsa settimana, quando le serrande del supermercato Conad di Gussago non si sono più rialzate. Sulle cause della chiusura del punto vendita di viale Italia si erano diffuse ipotesi e versioni contrastanti. Ora, però.🔗 Leggi su Bresciatoday.it FORSE ERANO MEGLIO GLI SCARAFAGGI... Notizie correlate Rifredi, spaccio tra gli scaffali: arrestato 21enne nel supermercatoLa zona di Rifredi è stata teatro di un’operazione della Squadra Mobile che ha portato all’arresto di un ventunenne per spaccio di stupefacenti... Malore improvviso al supermercato, 65enne si accascia e muore tra gli scaffaliUn uomo di 65 anni è morto all'improvviso dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava all’interno di un supermercato a Realmonte.