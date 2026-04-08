Malore improvviso al supermercato 65enne si accascia e muore tra gli scaffali

Un uomo di 65 anni è deceduto improvvisamente mentre si trovava all’interno di un supermercato a Realmonte. Secondo quanto riferito, si è accasciato tra gli scaffali a causa di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vicenda è al momento al vaglio delle autorità competenti.

Un uomo di 65 anni è morto all'improvviso dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava all’interno di un supermercato a Realmonte. La tragedia si è consumata in pochi istanti, davanti ad altri clienti presenti nel punto vendita.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava tra gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Malore al campo sportivo, calciatore si accascia e muoreCOLLEPASSO – Una serata dedicata allo sport e alla condivisione si è trasformata in un dramma che scuote l’intera comunità di Parabita e Collepasso.

Malore improvviso, si accascia mentre passeggia: è grave in ospedaleL’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile a Pontoglio, dove un uomo di 66 anni è stato colto da un malore improvviso ed è caduto...

Temi più discussi: Fa la spesa nel supermercato e si accascia, morto un uomo a Ostia; Olbia, malore nei parcheggi del supermercato: muore un uomo; Ha un malore al supermercato, salvato dagli altri clienti; Il dramma di Stefano, morto a 53 anni nel parcheggio di un supermercato.

Fa la spesa nel supermercato e si accascia, morto un uomo a OstiaTragedia in un supermercato a Ostia. Un uomo è morto mentre faceva la spesa. Il dramma si è consumato in pochi minuti intorno alle 15 nell’Eurospin di via Zotti, davanti agli occhi di numerosi clienti ... msn.com

Ha un malore al supermercato, salvato dagli altri clientiTragedia sfiorata questa mattina nel supermercato Lidl di corso Casale. Un uomo di 41 anni che stava facendo la spesa si è, infatti, improvvisamente accasciato al suolo colpito da un attacco cardiaco. gazzettadasti.it

Avezzano. Un 58enne viene colto da malore improvviso alla guida della propria macchina e perde il controllo del mezzo lungo via XX Settembre. Il tempestivo intervento degli agenti evita il peggio #ilcentro #avezzano #malore #auto #polizia - facebook.com facebook