Nella zona di Rifredi, un supermercato situato in via Calò è stato il luogo di un’operazione della Squadra Mobile che ha portato all’arresto di un giovane di 21 anni. L’uomo è stato fermato mentre si trovava tra gli scaffali del negozio, in seguito a un’indagine sulla vendita e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un intervento mirato nella zona.

La zona di Rifredi è stata teatro di un’operazione della Squadra Mobile che ha portato all’arresto di un ventunenne per spaccio di stupefacenti avvenuto tra i corridoi di un supermercato in via Calò. L’attività di sorveglianza ha permesso di intercettare il passaggio del giovane, identificato come cittadino marocchino e già noto alle autorità, mentre effettuava una cessione di cocaina a un acquirente, fermato con 0,83 grammi della sostanza. Il monitoraggio degli agenti è iniziato seguendo l’auto utilizzata dal sospettato, che si era diretto in via Carlo del Greco prima di rientrare nel punto vendita. All’interno del negozio, lo scambio di denaro e droga è avvenuto in un corridoio, portando alla cattura immediata del ventunenne non appena risalito sul veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifredi, spaccio tra gli scaffali: arrestato 21enne nel supermercato

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