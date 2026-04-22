Un’indagine della Procura di Roma riguarda irregolarità nei risultati delle competizioni di danza sportiva, con perquisizioni avvenute durante i campionati assoluti a Riccione tra il 19 e il 22 febbraio. I magistrati hanno ispezionato gli uffici della federazione e ascoltato testimoni, mentre sono stati iscritti nel registro degli indagati alcuni membri dei vertici dell’organizzazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sul mondo della danza competitiva.

L’inchiesta della Procura di Roma sulle irregolarità nei risultati delle competizioni di danza sportiva, culminata con le perquisizioni legate ai campionati assoluti tenutisi a Riccione tra il 19 e il 22 febbraio, ha colpito i vertici della Fidesm. Gli avvisi di garanzia riguardano Ferruccio Galvagno, la presidente Laura Lunetta e i collaboratori Piercarlo Pilani e Ottavio Capelli, accusati di aver orchestrato manovre fraudolente per alterare l’esito delle gare attraverso la manipolazione dei software di votazione e la scelta arbitraria dei giudici. Un sistema di controllo sotto accusa tra software e designazioni. Le indagini condotte dagli inquirenti romani hanno messo in luce un meccanismo interno volto a influenzare le classificazioni sportive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo nella danza: truccati i voti, indagati i vertici Fidesm

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