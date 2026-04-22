Una nuova inchiesta coinvolge la danza sportiva, con la presidente e altri tre persone indagate per presunte irregolarità. Secondo le accuse, avrebbero manipolato il software dei voti durante le competizioni e influenzato la selezione degli arbitri. Le indagini sono in corso e al momento non ci sono ancora certezze sui dettagli o sulle eventuali conseguenze. La vicenda sta attirando l’attenzione di tutta la comunità sportiva.

Sono accusati di interventi nella scelta degli arbitri e di aver manipolato il software usato per i voti. Una nuova inchiesta sta scatenando la bufera attorno alla Federazione italiana danza sportiva e alla sua presidente, Laura Lunetta. C’è anche lei tra i quattro indagati, insieme ai collaboratori Ferruccio Galvagno, Piercarlo Pilani e Ottavio Capelli. Nei giorni scorsi sono state effettuate perquisizioni ai loro domicili e nella sede della Fidesm: l’accusa è di “ atti fraudolenti volti ad alterare i risultati delle competizioni sportive, incluse le gare dei campionati assoluti tenutesi a Riccione tra il 19 e il 22 febbraio 2026?. Dopo che l’inchiesta è diventata pubblica, si attende ora il passo indietro di Lunetta, l’unica donna attualmente alla guida di una delle 51 federazioni sportive italiane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bufera sulla Danza sportiva, la presidente Lunetta e altri tre indagati: “Manipolato il software dei voti per alterare i risultati delle gare”

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