Un’indagine ha portato all’arresto di due persone conosciute nel mondo della nightlife milanese, a seguito di una denuncia di una giovane donna. Le autorità hanno ottenuto documenti che collegano alcuni nomi di calciatori e vip, anche se non sono stati coinvolti nelle indagini. La vicenda riguarda uno scandalo legato a servizi di escort nella città, con carte e prove che hanno portato agli arresti di Buttini e Ronchi.

Dalla denuncia di una giovane donna è partita l’indagine che ha portato agli arresti di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, figure note della nightlife milanese. Secondo gli inquirenti, avrebbero organizzato serate esclusive tra Milano e Mykonos con escort e clienti facoltosi. Sono clamorosi i nomi – riportati oggi dal “ Giornale ” – di diversi calciatori, nessuno dei quali è indagato. Escort a Milano, i calciatori citati nell’inchiesta. Tra i più noti, anche secondo Open, figurerebbero Dejan Stankovic, Daniel Maldini, Marcus Pedersen, Christian Volpato e Cheickh Niasse. Nelle carte emergono inoltre riferimenti — sotto forma di parole chiave — a Bastoni, Bellanova, Bisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Carlos Augusto, De Winter, Leao, Giroud, Menez, Calafiori, Vlahovic, Arthur Melo, Scamacca, Ruggeri e Nuno Tavares.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scandalo escort a Milano, ecco i clamorosi nomi di calciatori e vip (non indagati) che spuntano dalle carte

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