scandalo baby calciatori e frodi favoreggiamento immigrazione la palla passa alla consulta

Si apre una nuova fase nel procedimento giudiziario che coinvolge alcuni giovani calciatori e accuse di frode. Le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non hanno portato a condanne né a assoluzioni, lasciando il caso in sospeso. La vicenda ora passa alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere sul ricorso presentato. La situazione rimane incerta, con le parti che attendono un pronunciamento definitivo.

Alla fine per il capo di imputazione relativo al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non sono arrivate nè condanne ma nemmeno assoluzioni. Il collegio giudicante, presieduto da Mauro Cavedoni, ha deciso di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Stiamo parlando del processo nato sulla complessa indagine della procura pratese partita dalla cosiddetta "tratta" dei baby calciatori (giovani promesse del calcio portate in Italia dall’Africa aggirando, secondo l’accusa, le norme sull’immigrazione) e finita con lo scoperchiare un vaso di Pandora sulle presunte frodi sportive nei campionati di eccellenza e promozione 2016-2017 e sulle irregolari nei lavori allo stadio Lungobisenzio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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