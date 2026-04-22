Il tribunale di Perugia ha condannato in primo grado un ex militare del Ros coinvolto in un caso di corruzione legato agli armatori messinesi. La sentenza riguarda un’indagine che ha portato alla luce rapporti illeciti tra il militare e alcuni operatori del settore navale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle attività illecite nel settore marittimo e sulle connessioni tra forze dell’ordine e ambienti imprenditoriali.

Il tribunale di Perugia ha emesso il verdetto di primo grado su un caso di corruzione che ha coinvolto l’ambiente degli armatori messinesi e un ex militare del Ros. Sergio La Cava è stato condannato a quattro anni di prigione, mentre Orazio Gisabella ha ricevuto una pena di quattro anni e otto mesi. Vincenzo Franza, anch’egli coinvolto nel procedimento, è stato invece assolto con la formula che attesta la non colpevolezza per i fatti contestati. L’inchiesta, nata originariamente nelle sedi giudiziarie di Palermo prima di essere traslata in Umbria per ragioni di competenza territoriale, ha messo in luce dinamiche di influenza all’interno del settore marittimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo armatori: ex militare del Ros condannato per corruzione

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