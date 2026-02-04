lombardo condannato a due anni e tre mesi per corruzione elettorale

Angelo Lombardo, fratello dell’ex governatore Raffaele Lombardo, è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere per corruzione elettorale aggravata. La sentenza arriva dopo un procedimento che ha coinvolto anche altri indagati, ma Lombardo ha scelto di non presentare appello. Ora dovrà scontare la pena, mentre i suoi legali annunciano che valuteranno eventuali ricorsi.

**Angelo Lombardo, fratello dell’ex governatore Raffaele Lombardo, è stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione per corruzione elettorale aggravata.** La sentenza, emessa dal Tribunale di Catania, riguarda l’elezione delle regionali siciliane del 2008, quando l’ex deputato dell’Mpa fu accusato di aver svolto un ruolo di collegamento tra imprenditori e Cosa nostra. L’uomo, che era stato assolto da una delle accuse principali – quella di concorso esterno all’associazione mafiosa – fu però trovato colpevole nel reato di corruzione, in un caso che si colloca in un contesto di infiltrazione politica e di manipolazione elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

