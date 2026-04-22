Scampia | Servizio a largo raggio dei carabinieri Un arresto e 3 denunce

I carabinieri hanno condotto un’operazione a Scampia che ha portato all’arresto di un uomo di 49 anni con l’accusa di droga. Durante i controlli sono state denunciate altre tre persone, tra cui un uomo per evasione e un portiere per favoreggiamento. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie sul territorio, con il sequestro di sostanze stupefacenti e l’identificazione di soggetti sotto osservazione.

Operazione dei Carabinieri a Scampia: arrestato un 49enne per droga, denunciate altre tre persone tra cui un uomo per evasione e un portiere per favoreggiamento.. Servizio a largo raggio nel quartiere Scampia da parte dei Carabinieri della locale stazione. Arrestato G.E., 49enne* del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno trovato nell’abitazione dell’uomo 89 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1.095 euro. Denunciati un 26enne di Casavatore trovato in possesso di un bastone telescopico e un 67enne del posto per evasione. Denunciato per favoreggiamento anche 68enne. L’uomo – portiere dello stabile in cui abita il 67enne ai domiciliari – avrebbe avvisato il condomino al telefono dell’arrivo dei carabinieri.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Scampia: Servizio a largo raggio dei carabinieri. Un arresto e 3 denunce Scampia, maxi operazione antidroga: 28 arresti contro il clan Amato-Pagano Notizie correlate Arzano: Carabinieri aggrediti durante il servizio a largo raggio. Cinque persone arrestateArzano, doppia aggressione durante un controllo: coppia arrestata per droga e violenza ai carabinieri Arzano, servizio a largo raggio da parte dei... Leggi anche: Anzio | Nettuno. Servizio straordinario dei Carabinieri nel fine settimana. Un arresto e due denunce