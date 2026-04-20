Nelle ultime ore si sono susseguite conversazioni tra il presidente del club partenopeo e l’allenatore. Si tratta di un contatto diretto, che non coinvolge altri membri del team dirigenziale. Le discussioni riguardano le strategie per la prossima stagione, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sui temi trattati o sulle eventuali decisioni prese. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi ufficiali.

Colpo di scena in casa Napoli in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli non sa più vincere. Dopo il deludente pari ottenuto sul campo del Parma, gli azzurri si arrendono in casa alla Lazio in una delle sfide più entusiasmanti della 33esima giornata di Serie A e vengono ripresi dal Milan al secondo posto in classifica. Un momento davvero complicato per la squadra di Antonio Conte, chiamata ora a invertire immediatamente la rotta per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it Conte che, ad oggi, non appare per nulla convinto di sedere anche l’anno prossimo sulla panchina del Napoli.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Panchina Napoli, contatto tra De Laurentiis e Mancini: i dettagli | CM

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