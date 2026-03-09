Juve-Roma folle scambio la prossima estate | coinvolto Pisilli | CM

La Juventus e la Roma stanno discutendo di un possibile scambio di calciatori previsto per la prossima estate. Tra i nomi coinvolti figura anche un giovane centrocampista della squadra giallorossa. Le trattative sono in corso e le due società stanno definendo i dettagli dell’operazione. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Juve e Roma potrebbero dare vita a un clamoroso scambio in estate: ecco quello che sta succedendo in queste ore. Juve e Roma sono sicuramente tra le principali candidate a qualificarsi alla prossima Champions League, anche se il Como di Fabregas ha tutta l'intenzione di iscriversi a questa appassionante volata per il quarto posto. Le strade del club bianconero e di quello giallorosso, però, rischiano di incrociarsi nuovamente, questa volta in sede di mercato. Teun Koopmeiners (Ansa) – Calciomercato.it Vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane dell'interesse della Roma per Koopmeiners con Gasperini che sogna di riabbracciare il centrocampista olandese dopo la splendida esperienza vissuta insieme all'Atalanta.