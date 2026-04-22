Scambio di favori | ex militare e armatore condannati a 4 anni

Il Tribunale di Perugia ha condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione un ex militare del Ros e un armatore in un procedimento legato a uno scambio di favori. La sentenza riguarda un caso in cui sono stati coinvolti due uomini, uno con un passato nelle forze armate e l’altro nel settore della navigazione. La vicenda si è sviluppata nel corso delle indagini condotte dalle autorità giudiziarie.

Il Tribunale di Perugia ha pronunciato oggi una sentenza che scuote le fondamenta del rapporto tra istituzioni e interessi privati, condannando l’ex militare del Ros Orazio Gisabella a quattro anni e otto mesi di prigione. Il provvedimento colpisce anche l’armatore Sergio La Cava, condannato invece a quattro anni, in un caso che ha come fulcro una complessa trama di favoritismi legati al settore della navigazione. La vicenda, che ha avuto origine con indagini condotte inizialmente a Palermo per poi essere traslate in Umbria per ragioni di competenza territoriale, mette in luce i rischi di infiltrazioni esterne nelle dinamiche competitive del mercato marittimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scambio di favori: ex militare e armatore condannati a 4 anni Notizie correlate Docente condannata per scambio di favori in ambito universitarioPerugia, 27 gennaio 2026 - Una docente è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per corruzione dal gip di Perugia nell'ambito di una... Sicilia, «scambio di favori» con Elvira Amata. Chiesta condanna dell’imprenditriceLa Procura ha chiesto la condanna a 2 anni e mezzo per l’imprenditrice Marcella Cannariato , ex moglie del proprietario di Sicily by car Tommaso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scambio politico-mafioso, prosciolto l’ex vicepresidente del Consiglio regionale Nicolò; Millennium, lo scambio politico-mafioso per le Regionali in Calabria del 2020: prosciolto l'ex consigliere reggino Alessandro Nicolò; Prosciolto l’ex vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicolò era accusato di scambio politico-mafioso per le Regionali 2020 · LaC News24; Voto di scambio politico-mafioso, a giudizio ex deputato regionale Giuseppe Castiglione. Docente condannata per scambio di favori in ambito universitarioPerugia, 27 gennaio 2026 - Una docente è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per corruzione dal gip di Perugia nell'ambito di una indagine nella quale è stato contestato uno scambio ... lanazione.it Voto di scambio, condannato ex assessore regionale SorbelloL'ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, Giuseppe Sorbello, è stato condannato dal Tribunale di Siracusa a sei anni e otto mesi di reclusione per scambio elettorale politico mafioso. Il ... ansa.it Avezzano. Presunte violenze in serie, il 33enne marocchino si è dichiarato completamente estraneo ai fatti e ha parlato di un clamoroso scambio di persona. “Posso dimostrare che ero all’estero” #ilcentro #violenzadigenere #processo #avezzano #donne facebook . @Inter | Chivu: “Con il pubblico è uno scambio di energie. Io non penso al futuro ora, ma ho sempre sentito la fiducia della società” x.com