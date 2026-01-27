docente condannata per scambio di favori in ambito universitario

In questa vicenda giudiziaria, una docente dell'Università per stranieri di Perugia è stata condannata per corruzione. La sentenza, emessa dal tribunale, riguarda uno scambio di favori relativo a un concorso universitario. La notizia evidenzia l'importanza di trasparenza e integrità nel mondo accademico e nelle istituzioni pubbliche.

Perugia, 27 gennaio 2026 - Una docente è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per corruzione dal gip di Perugia nell'ambito di una indagine nella quale è stato contestato uno scambio di favori legato a uno dei concorsi svolti all'Università per stranieri del capoluogo umbro. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. In base alla ricostruzione della Procura guidata da Raffaele Cantone la docente, esterna alla Stranieri, avrebbe sollecitato la commissione del concorso per avere un trattamento di favore per una persona a lei legata. In cambio, una delle docenti di palazzo Gallenga avrebbe avuto la stessa cosa nella collocazione di un'altra persona di suo interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

