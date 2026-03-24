La Procura ha chiesto la condanna a 2 anni e mezzo per l’imprenditrice Marcella Cannariato, ex moglie del proprietario di Sicily by car Tommaso Dragotto, imputata per corruzione in un procedimento che coinvolge anche l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata. Secondo l’accusa, tra le due ci sarebbe stato un patto corruttivo: in cambio di un posto di lavoro al nipote all’interno dell’azienda controllata da Cannariato, Amata avrebbe concesso un finanziamento di 30 mila euro alla Fondazione Marisa Bellisario, rappresentata in Sicilia proprio da Cannariato, per la realizzazione della manifestazione “Donna, Economia e Potere”. L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sicilia, «scambio di favori» con Elvira Amata. Chiesta condanna dell’imprenditrice

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