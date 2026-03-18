Pavia si fingono conoscenti per entrare nel palazzo e rapinare una donna

Da ilgiorno.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavia, il 18 marzo 2026, due uomini si sono presentati alla porta di una donna fingendosi conoscenti. Dopo aver ottenuto l’ingresso nell’edificio, sono entrati nel suo appartamento e hanno tentato di rapinarla. La donna ha reagito e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute per fermare i due uomini. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sui moventi dei sospettati.

Pavia, 18 marzo 2026 – Ha finto di essere un suo conoscente per farsi aprire il portone e arrivare fino al suo appartamento. È stata rapinata così una donna di circa 50 anni. È  accaduto domenica sera, quando tre banditi si sono presentati al citofono di un palazzo della zona centrale della città e hanno suonato il campanello. Uno ha simulato di conoscere la donna in modo da riuscire a entrare fino a raggiungere l’alloggio della vittima dove, stando alle prime ricostruzioni della polizia che sta indagando, hanno suonato il campanello. Il  colpo. Quando la cinquantenne ha aperto senza essere sulla difensiva perché pensava di trovarsi di fronte degli amici, i malviventi l’hanno spintonata, buttata a terra e di conseguenza fare irruzione nell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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