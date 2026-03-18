Pavia si fingono conoscenti per entrare nel palazzo e rapinare una donna

A Pavia, il 18 marzo 2026, due uomini si sono presentati alla porta di una donna fingendosi conoscenti. Dopo aver ottenuto l’ingresso nell’edificio, sono entrati nel suo appartamento e hanno tentato di rapinarla. La donna ha reagito e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute per fermare i due uomini. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sui moventi dei sospettati.

Pavia, 18 marzo 2026 – Ha finto di essere un suo conoscente per farsi aprire il portone e arrivare fino al suo appartamento. È stata rapinata così una donna di circa 50 anni. È accaduto domenica sera, quando tre banditi si sono presentati al citofono di un palazzo della zona centrale della città e hanno suonato il campanello. Uno ha simulato di conoscere la donna in modo da riuscire a entrare fino a raggiungere l’alloggio della vittima dove, stando alle prime ricostruzioni della polizia che sta indagando, hanno suonato il campanello. Il colpo. Quando la cinquantenne ha aperto senza essere sulla difensiva perché pensava di trovarsi di fronte degli amici, i malviventi l’hanno spintonata, buttata a terra e di conseguenza fare irruzione nell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, si fingono conoscenti per entrare nel palazzo e rapinare una donna Articoli correlati Roma, si fingono carabinieri per rapinare i rom nel campo nomadi: arrestati anche due poliziotti veriA Roma, in Via Dei Gordiani, due carabinieri hanno inscenato una finta perquisizione con un obiettivo ben chiaro: compiere una rapina. Leggi anche: Fingono di aiutare una donna e la derubano nel parcheggio del supermercato Tutto quello che riguarda Pavia si fingono conoscenti per entrare... Discussioni sull' argomento Aspettando papa Leone a Pavia In Duomo l’evento dei giovani; Ciclista di 20 anni ferita da un’auto che l’ha investita sulle strisce; H&M, tra 6 mesi scade il contratto Vertice in prefettura coi sindacati; Il pianista Kamei si esibirà alla Domenica dei Talenti. Pavia, si fingono conoscenti per entrare nel palazzo e rapinare una donnaPavia, 18 marzo 2026 – Ha finto di essere un suo conoscente per farsi aprire il portone e arrivare fino al suo appartamento. È stata rapinata così una donna di circa 50 anni. È accaduto domenica sera ... ilgiorno.it 'Vetrine nel tempo', mostra per gli 80 anni di Confcommercio Pavia. In esposizione 80 immagini provenienti dall'archivio del fotografo Paolo Torres #ANSA x.com Stai camminando su piazza Leonardo da Vinci, a Pavia. Sotto le mattonelle, a pochi metri di profondità, c'è una cripta del VII secolo. Quella cripta è tutto ciò che resta di una cattedrale ariana costruita dagli Ostrogoti nel VI secolo, quando Pavia era capitale di u facebook