Sbandata fuori strada in via Lughese | grave una ragazza di 22 anni

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente stradale si è verificato in via Lughese, tra Forlì e San Martino in Villafranca. Una ragazza di 22 anni è rimasta coinvolta quando la sua auto è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la giovane in ospedale con condizioni considerate gravi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, in via Lughese, tra Forlì e San Martino in Villafranca. A farne le spese è stata una ragazza di 22 anni, che è stata estratta dall'auto accartocciata dai vigili del fuoco e poi caricata sull'elicottero del 118.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Fuori strada con l'auto: ragazzo di 22 anni grave in ospedaleSono serie le condizioni del ragazzo di 22 anni alla guida della vettura che nella notte è finita fuori strada, a quanto pare in autonomia e senza il... Napoli, accoltellata in strada una ragazza di 22 anni: Ilenia Musella è morta. La polizia cerca il fratelloIlenia Musella, 22 anni, è stata trasportata in auto all’ospedale Villa Betania, dov’è arrivata morta. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: San Vero Milis, sbanda e finisce sul guardrail abbattendolo: un ferito in ospedale; Incidente sull'A2, tra Battipaglia e Montecorvino: ferita una giovane; RAFFICA DI INCIDENTI NELLA BASSA; Incidente nel Vallo di Diano, scontro fra auto e moto a Padula: ferito un centauro. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, uscendo fuori strada e ribaltandosi - facebook.com facebook