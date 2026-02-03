Napoli accoltellata in strada una ragazza di 22 anni | Ilenia Musella è morta La polizia cerca il fratello
La città di Napoli è sconvolta dopo l’omicidio di Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni. È stata colpita con un’arma da taglio in strada e, nonostante i soccorsi, è morta poco dopo essere arrivata all’ospedale Villa Betania. La polizia sta cercando il fratello, che potrebbe avere un ruolo nell’accaduto.
Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata in auto all’ospedale Villa Betania, dov’è arrivata morta. Si sospetta una lite familiare per strada. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Napoli Accoltellata
Napoli, ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa: il corpo portato in ospedale a bordo di un'auto: la vittima è Ilenia Musella
Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è stata accoltellata alla schiena e non ce l’ha fatta.
Napoli, Ilenia Musella, 22 anni, morta accoltellata alla schiena - indagini a tappeto della Squadra Mobile e del Commissariato di Ponticelli
La giovane Ilenia Musella di 22 anni è stata trovata morta a Napoli, colpita con un solo fendente alla schiena.
Ultime notizie su Napoli Accoltellata
Argomenti discussi: Ieri è emersa tutta l’inadeguatezza di una società indecisa su tutto | De Laurentiis deve rimettere ordine nel Napoli Corbo.
Ragazza di 23 anni accoltellata alla schiena in strada a Napoli, scaricata davanti all’ospedale da un’auto che poi è fuggitaRagazza di 23 anni accoltellata alla schiena in strada a Napoli, scaricata davanti all'ospedale da un'auto che poi è fuggita ... blitzquotidiano.it
Accoltellata alla schiena a Ponticelli a Napoli, 23enne morta in ospedale dopo l'aggressioneLa giovane di 23 anni è morta dopo essere stata accoltellata a Ponticelli, Napoli. Indagini della Squadra Mobile ancora in corso ... virgilio.it
Napoli, Ilenia Musella uccisa a coltellate: tensione davanti all'ospedale - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.