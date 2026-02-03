Napoli accoltellata in strada una ragazza di 22 anni | Ilenia Musella è morta La polizia cerca il fratello

La città di Napoli è sconvolta dopo l’omicidio di Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni. È stata colpita con un’arma da taglio in strada e, nonostante i soccorsi, è morta poco dopo essere arrivata all’ospedale Villa Betania. La polizia sta cercando il fratello, che potrebbe avere un ruolo nell’accaduto.

Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata in auto all'ospedale Villa Betania, dov'è arrivata morta. Si sospetta una lite familiare per strada.

napoli accoltellata in strada una ragazza di 22 anni ilenia musella 232 morta la polizia cerca il fratello

Napoli, accoltellata in strada una ragazza di 22 anni: Ilenia Musella è morta. La polizia cerca il fratello

Napoli, ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa: il corpo portato in ospedale a bordo di un'auto: la vittima è Ilenia Musella

Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è stata accoltellata alla schiena e non ce l’ha fatta.

Napoli, Ilenia Musella, 22 anni, morta accoltellata alla schiena - indagini a tappeto della Squadra Mobile e del Commissariato di Ponticelli

La giovane Ilenia Musella di 22 anni è stata trovata morta a Napoli, colpita con un solo fendente alla schiena.

napoli accoltellata in stradaRagazza di 23 anni accoltellata alla schiena in strada a Napoli, scaricata davanti all’ospedale da un’auto che poi è fuggitaRagazza di 23 anni accoltellata alla schiena in strada a Napoli, scaricata davanti all'ospedale da un'auto che poi è fuggita ... blitzquotidiano.it

napoli accoltellata in stradaAccoltellata alla schiena a Ponticelli a Napoli, 23enne morta in ospedale dopo l'aggressioneLa giovane di 23 anni è morta dopo essere stata accoltellata a Ponticelli, Napoli. Indagini della Squadra Mobile ancora in corso ... virgilio.it

