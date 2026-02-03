Napoli accoltellata in strada una ragazza di 22 anni | Ilenia Musella è morta La polizia cerca il fratello

La città di Napoli è sconvolta dopo l’omicidio di Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni. È stata colpita con un’arma da taglio in strada e, nonostante i soccorsi, è morta poco dopo essere arrivata all’ospedale Villa Betania. La polizia sta cercando il fratello, che potrebbe avere un ruolo nell’accaduto.

