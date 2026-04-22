Sbanca un bosco protetto per costruire un laghetto artificiale Denunciata la proprietaria

Una proprietaria è stata denunciata dopo aver abbattuto alberi in un bosco protetto per realizzare un laghetto artificiale. L’intervento dei Carabinieri Forestali di Ceccano ha fermato il tentativo di modificare un'area naturale, che rappresenta un illecito ambientale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i materiali e avviato le procedure per approfondire la posizione della donna coinvolta.

Il tentativo di abbellire la propria proprietà con un elemento ornamentale si è tradotto in un grave illecito ambientale, fermato dall'intervento dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceccano. Nei giorni scorsi, durante un mirato servizio di pattugliamento delle aree rurali in un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Avella, sequestrato un immobile abusivo: denunciata la proprietariaAlla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino... Macerata, amianto in discarica abusiva: proprietaria denunciata e bonifica immediata disposta dal sindaco.Una discarica abusiva contenente amianto è stata scoperta a Macerata, in contrada Pace, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino.